Сибіга відреагував на удар біля Румунії по танкеру, що йшов в український порт

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який залишається на посаді у статусі виконувача обов’язків, засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок моряків з цивільного танкера, що потрапив під удар неподалік румунських берегів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Х.

Сибіга заявив, що російський удар по СПГ-танкеру Gas Lisbon, який йшов в український порт, є черговим проявом терористичних дій Росії та свідченням, що Кремлю байдуже на міжнародне морське право.

Russia’s war of aggression not only threatens Ukraine, but poses a direct threat to freedom of navigation, maritime security in the Black Sea, and NATO’s eastern flank.



The deliberate attack on the LPG tanker Gas Lisbon, which was en route to Ukraine and struck near Romania’s… https://t.co/7t0k9rcAKP – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 21, 2026

"Вдячні Румунії за швидку рятувальну операцію, непохитну солідарність з Україною та чітке розуміння, що безвідповідальні дії РФ загрожують безпеці у всьому Чорноморському регіоні. Україна прагне і надалі поглиблювати співпрацю з Румунією та всіма нашими партнерами для посилення безпеки у Чорному морі",– зазначив він.

"Реакція має відповідати масштабу загрози. Сильніші санкції. Більший тиск на Росію. Повна відповідальність за кожний акт агресії. Агресора слід примусити завершувати війну", – додав очільник МЗС України.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. Румунські рятувальники евакуювали увесь екіпаж, серед моряків є поранені.

19 липня РФ завдала ракетного удару по цивільному судну Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау біля берегів Одеси, яке рухалося з вантажем збіжжя.

Пізніше Адміністрація морських портів України повідомила, що там загинули 10 людей.