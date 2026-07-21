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Сибіга відреагував на удар біля Румунії по танкеру, що йшов в український порт

Новини — Вівторок, 21 липня 2026, 15:48 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який залишається на посаді у статусі виконувача обов’язків, засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок моряків з цивільного танкера, що потрапив під удар неподалік румунських берегів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Х.

Сибіга заявив, що російський удар по СПГ-танкеру Gas Lisbon, який йшов в український порт, є черговим проявом терористичних дій Росії та свідченням, що Кремлю байдуже на міжнародне морське право. 

"Вдячні Румунії за швидку рятувальну операцію, непохитну солідарність з Україною та чітке розуміння, що безвідповідальні дії РФ загрожують безпеці у всьому Чорноморському регіоні. Україна прагне і надалі поглиблювати співпрацю з Румунією та всіма нашими партнерами для посилення безпеки у Чорному морі",– зазначив він.

"Реакція має відповідати масштабу загрози. Сильніші санкції. Більший тиск на Росію. Повна відповідальність за кожний акт агресії. Агресора слід примусити завершувати війну", – додав очільник МЗС України. 

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. Румунські рятувальники евакуювали увесь екіпаж, серед моряків є поранені.

19 липня РФ завдала ракетного удару по цивільному судну Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау біля берегів Одеси, яке рухалося з вантажем збіжжя. 

Пізніше Адміністрація морських портів України повідомила, що там загинули 10 людей.

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Сибіга Румунія Війна з РФ
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