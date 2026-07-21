Сибига отреагировал на удар у берегов Румынии по танкеру, следовавшему в украинский порт

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, остающийся на посту в статусе исполняющего обязанности, осудил действия РФ и поблагодарил Румынию за спасение моряков с гражданского танкера, попавшего под удар недалеко от румынских берегов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Х.

Сибига заявил, что российский удар по СПГ-танкеру Gas Lisbon, который направлялся в украинский порт, является очередным проявлением террористических действий России и свидетельством того, что Кремлю безразлично международное морское право.

Russia’s war of aggression not only threatens Ukraine, but poses a direct threat to freedom of navigation, maritime security in the Black Sea, and NATO’s eastern flank.



The deliberate attack on the LPG tanker Gas Lisbon, which was en route to Ukraine and struck near Romania’s… https://t.co/7t0k9rcAKP – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 21, 2026

"Благодарим Румынию за оперативную спасательную операцию, непоколебимую солидарность с Украиной и четкое понимание того, что безответственные действия России угрожают безопасности во всем Черноморском регионе. Украина стремится и в дальнейшем углублять сотрудничество с Румынией и всеми нашими партнерами для укрепления безопасности в Черном море", – отметил он.

"Реакция должна соответствовать масштабу угрозы. Более жесткие санкции. Более сильное давление на Россию. Полная ответственность за каждый акт агрессии. Агрессора следует заставить завершить войну", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, 21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у берегов страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае. Румынские спасатели эвакуировали весь экипаж, среди моряков есть раненые.

19 июля РФ нанесла ракетный удар по гражданскому судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау у берегов Одессы, которое следовало с грузом зерна.

Позже Администрация морских портов Украины сообщила, что там погибли 10 человек.