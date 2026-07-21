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Сибига отреагировал на удар у берегов Румынии по танкеру, следовавшему в украинский порт

Новости — Вторник, 21 июля 2026, 15:48 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, остающийся на посту в статусе исполняющего обязанности, осудил действия РФ и поблагодарил Румынию за спасение моряков с гражданского танкера, попавшего под удар недалеко от румынских берегов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Х.

Сибига заявил, что российский удар по СПГ-танкеру Gas Lisbon, который направлялся в украинский порт, является очередным проявлением террористических действий России и свидетельством того, что Кремлю безразлично международное морское право. 

"Благодарим Румынию за оперативную спасательную операцию, непоколебимую солидарность с Украиной и четкое понимание того, что безответственные действия России угрожают безопасности во всем Черноморском регионе. Украина стремится и в дальнейшем углублять сотрудничество с Румынией и всеми нашими партнерами для укрепления безопасности в Черном море", – отметил он.

"Реакция должна соответствовать масштабу угрозы. Более жесткие санкции. Более сильное давление на Россию. Полная ответственность за каждый акт агрессии. Агрессора следует заставить завершить войну", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, 21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у берегов страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае. Румынские спасатели эвакуировали весь экипаж, среди моряков есть раненые.

19 июля РФ нанесла ракетный удар по гражданскому судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау у берегов Одессы, которое следовало с грузом зерна.

Позже Администрация морских портов Украины сообщила, что там погибли 10 человек.

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Сибига Румыния Война с РФ
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