Алієв заявив про таємну зустріч експосадовців Німеччини та Росії в Баку

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця у Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Берліні під час спільної із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Алієв заявив, що "територія була використана для проведення такої зустрічі без нашого відома".

"Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на цій зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася", – сказав президент Азербайджану.

За його словами, зустріч відбулася 12–14 липня.

"Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це", – зазначив він.

Канцлер Німеччини, своєю чергою, чітко дав зрозуміти, що його уряд не мав до цього стосунку.

"Мені нічого не відомо про таку зустріч", – відповів Мерц на запитання журналіста.

Як пише агентство, раніше стало відомо, що неофіційна німецька делегація, до складу якої входили колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек, провела зустріч у столиці Азербайджану з кількома соратниками очільника Кремля Владіміра Путіна.

Зазначається, що до складу російської делегації входили Валєрій Фадєєв, який є головою російської Ради з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віцепрем’єром при Путіні, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

У жовтні минулого року Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів з Владіміром Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У минулому Меркель обурювалась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.