Алиев заявил о тайной встрече бывших чиновников Германии и России в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Берлине на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Алиев заявил, что "территория была использована для проведения такой встречи без нашего ведома".

"Я не могу комментировать подробности, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", – сказал президент Азербайджана.

По его словам, встреча состоялась 12–14 июля.

"Если эта встреча была направлена на содействие прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это", – отметил он.

Канцлер Германии, в свою очередь, ясно дал понять, что его правительство не имело к этому никакого отношения.

"Мне ничего не известно о такой встрече", – ответил Мерц на вопрос журналиста.

Как пишет агентство, ранее стало известно, что неофициальная немецкая делегация, в состав которой входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек, провела встречу в столице Азербайджана с несколькими соратниками главы Кремля Владимира Путина.

Отмечается, что в состав российской делегации входили Валерий Фадеев, возглавляющий российский Совет по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, который когда-то был вице-премьером при Путине, а сейчас возглавляет правление государственного энергетического конгломерата "Газпром".

В октябре прошлого года Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов с Владимиром Путиным, что в итоге привело к событиям, вылившимся в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ранее Меркель возмущалась тем, что её делают "козлом отпущения" за войну в Украине.