Меркель натякнула, що Польща і країни Балтії співвідповідальні за агресію Путіна

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів з Владіміром Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Витяги з інтерв’ю, що вийшло угорською мовою, наводить видання Bild у понеділок.

В інтерв'ю Меркель згадує про Мінські угоди, які вона допомогла укласти в 2015 році. За її словами, ці угоди "принесли заспокоєння" в період з 2015 по 2021 рік, давши Україні можливість "набратися сил" і "стати іншою країною".

"У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, і тому я хотіла нового формату, щоб ми могли говорити з Путіним безпосередньо як Європейський Союз", – сказала колишня канцлерка Німеччини.

Але вона поскаржилась, що деякі країни ЄС не підтримали цю ідею, побоюючись, що єдність всередині ЄС щодо Росії розпадеться.

"Це були, перш за все, країни Балтії, але Польща також була проти", – сказала вона. За її словами, чотири країни боялися, "що ми не матимемо спільної політики щодо Росії".

"У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", – сказала Меркель, натякаючи, що неможливість безпосередньо вести переговори з Путіним вплинула на подальший розвиток подій, що привели до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у минулому Меркель обурювалась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.

Меркель також відкинула звинувачення через її постійні намагання "зрозуміти Путіна".