Рубіо каже, що обговорив з Лавровим потребу закінчити війну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим на Філіппінах обговорив необхідність завершити війну проти України.

Про це Рубіо написав у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Державний секретар США надав мало подробиць про переговори, які відбулись у кулуарах щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", – зазначив Рубіо.

Як повідомляє агентство АР, перед зустріччю Рубіо та Лавров ігнорували питання журналістів про те, чи допомагає Росія Ірану, надаючи Тегерану дані про об'єкти США в регіоні, і про те, коли РФ припинить війну в Україні.

Лавров не відповідав на запитання, але сказав журналістам "говоріть голосніше", хоча в кімнаті було тихо і запитання було чітко чути.

Коли російський міністр приблизно через пів години покинув зустріч, Лаврова знову запитали, чи допомагає Росія Ірану атакувати американські війська. "Гарна зачіска", – відповів він на це, пильно дивлячись на репортера.

Рубіо заявляв журналістам у Манілі в середу, що планує порушити питання війни в Україні з Лавровим. Він зазначив, що США залишаються відкритими для участі у припиненні конфлікту, "якщо така можливість випаде".

Він визнав, що ці зусилля "трохи зменшилися за останні кілька місяців", але сказав, що на зустрічі буде розглянуто, чи є можливість поновлення переговорів.

Як заявили у МЗС РФ, Лавров поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.