Рубіо заявив, що обговорить із Лавровим війну Росії в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що обговорить із міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим російсько-українську війну.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у середу, 22 липня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Цього дня Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі, столиці Філіппін.

Після цього в Рубіо попросили розповісти про його плани щодо зустрічі.

"США хотіли б, щоб ця війна закінчилася", – сказав він.

Державний секретар США зазначив, що обговорить ситуацію в Україні з Лавровим.

"Війна в Україні, на мою думку, багато в чому завадила Росії та США знайти точки дотику з інших питань, але США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах", – зауважив Рубіо.

Також він зазначив, що "для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася", а тому під час зустрічі з Лавровим вони "порушать це питання".

"США залишаються відкритими й готовими відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, якщо така можливість з’явиться", – сказав він.

Рубіо додав, що переговори між США та Росією не досягли значного прогресу в останні місяці, але "можливо, зараз склалися нові умови, які дозволять провести цей діалог".

Нагадаємо, у червні Рубіо заявив, що під час тогорічного саміту в Анкориджі між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним не було жодних угод стосовно України.

Він сказав про це після того, як помічник російського правителя Юрій Ушаков та Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа".

Крім того, Лавров говорив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника у врегулюванні російсько-української війни.