Лавров у розмові з Рубіо заявив про "неприпустимість постачання зброї" Україні

У четвер, 23 липня, державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Про це повідомило МЗС РФ, пише "Європейська правда".

У МЗС РФ заявили, що вони поспілкувалися щодо "широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні".

Лавров, як зазначили у російському відомстві, поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.

"Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі", – йдеться у заяві.

Окрім цього, вони також поспілкувалися щодо "нормалізації умов функціонування" дипломатичних місій Росії та США.

Як зазначається, під час зустрічі було досягнуто домовленості про "продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій".

Напередодні Рубіо повідомив, що обговорить із Лавровим російсько-українську війну.

Нагадаємо, у червні Рубіо заявив, що під час тогорічного саміту в Анкориджі між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним не було жодних угод стосовно України.

Він сказав про це після того, як помічник російського правителя Юрій Ушаков та Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа".

Крім того, Лавров говорив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника у врегулюванні російсько-української війни.