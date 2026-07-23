Reuters: у США розслідують роль Росії в ударах Ірану по об’єктах ЦРУ

У розвідці США з’ясовують, чи надавала Росія допомогу Ірану для атак іранських безпілотників на об’єкти ЦРУ в Перській затоці.

Про це агентству Reuters стало відомо від чотирьох осіб, обізнаних з діяльністю американських спецслужб, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники агентства зазначили, що представники розвідки США ще не дійшли остаточних висновків щодо можливої причетності Росії до атак на об’єкти ЦРУ.

Однак вони навели як можливі докази ефективність та очевидну точність цих ударів, а також більш широку технічну підтримку, яку Росія надає Ірану.

Агентство Reuters та інші медіа повідомляли, а американські посадовці це підтверджували, що Росія надавала Ірану інформацію про цілі та іншу підтримку під час його ударів по американських об’єктах у регіоні Перської затоки загалом, але інформація про розслідування розвідувального співтовариства щодо можливої причетності Росії до підтримки атак на об’єкти ЦРУ раніше не оприлюднювалася.

За даними ЗМІ, у березні було атаковано щонайменше два об’єкти ЦРУ. Один із них у Саудівській Аравії, інший – у східній частині Іраку. Деякі джерела стверджували, що було атаковано й інші об’єкти ЦРУ, але вони не розкрили подробиць.

У внутрішній записці однієї із західних розвідувальних служб зроблено висновок, що Росія, ймовірно, відіграла певну роль в атаках на регіональні об’єкти ЦРУ.

Двоє західних посадовців у Перській затоці, яких поінформували про розвідувальні звіти, зазначили, що, на думку аналітиків, у нападі на об’єкт у Саудівській Аравії були задіяні дві модифіковані Росією версії іранських безпілотників "Шахед".

Двоє західних посадовців у регіоні заявили, що Росія допомогла Ірану покращити здатність його дронів "Шахед" досягати цілей. Аналітики підозрюють, що Іран використовував саме ці версії під час удару в Ер-Ріяді.

За словами іншого джерела, Росія допомогла Тегерану підвищити точність дронів "Шахед-136", надавши супутникову навігаційну систему "Комета-М", яка, на думку експертів, є набагато точнішою та важчою для заглушення, ніж та, що виробляється Іраном.

Джерела відмовилися розкрити точну кількість або місця розташування об’єктів ЦРУ, які зазнали удару іранських дронів. Одне джерело оцінило їх кількість як "більше одного і менше ніж десяток". Друге повідомило, що було вражено кілька об’єктів.

Нагадаємо, за даними джерел, Росія могла допомогти Ірану відновити ракетний арсенал під час перемир’я зі США.

Також повідомляли, що Росія підтримує Іран розвідданими для війни зі США.