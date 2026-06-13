ЗМІ: РФ могла допомогти Ірану відновити ракетний арсенал під час перемир’я зі США

Західні союзники вважають, що за вісім тижнів перемир’я зі США Іран, найімовірніше, поповнив свої ракетні запаси новою російською зброєю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У матеріалі йдеться, що це дає Ірану можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу в разі відновлення бойових дій.

За оцінками розвідки, Тегеран має приблизно три чверті боєприпасів, які у нього були до війни, і може легко наростити їхню кількість. До їхнього числа входять невизначені російські ракети, які, ймовірно, були випущені минулого року, йдеться в одній з оцінок.

Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що в Ірану залишилося лише 21–22% ракет.

За оцінками розвідки в березні, в Ірану залишалося близько 60% довоєнного запасу ракет у розпал повітряної кампанії США та Ізраїлю.

З 28 лютого по 8 квітня, коли набуло чинності перемир’я, Іран запустив понад 1 850 ракет по всьому регіону і щонайменше удвічі більше дронів типу "Шахед".

За оцінками США та Ізраїлю, у перший місяць війни вони знищили близько двох третин іранських пускових установок.

Міністр оборони США Піт Гегсет у середині березня заявляв, що наступальний потенціал іранського режиму скоротився на 90%.

Повідомлялося, що багато іранських балістичних ракет і пускових установок були "поховані" – тобто завалені уламками, які заблокували входи до підземних сховищ, де вони зберігались. Тегеран, найімовірніше, використав час перемир’я, щоб знову відкрити ці склади та перемістити запаси.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі., а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".

Також Трамп заявив, що скасовує анонсовані удари по Ірану, оскільки переговорні команди затвердили "фінальні пункти" угоди.