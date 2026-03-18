ЗМІ: Росія розширила підтримку Ірану розвідданими у протистоянні зі США та Ізраїлем

Росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном для його підтримки на тлі операції США та Ізраїлю.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє WSJ, пише "Європейська правда".

За словами анонімних співрозмовників видання, серед яких топпосадовець однієї з європейських розвідок, Москва розширила обмін розвідувальною інформацією та інші види військової співпраці з Тегераном, щоб підтримати свого близькосхідного партнера у протистоянні зі США та Ізраїлем.

У тому числі йдеться про новітні модифікації до "Шахедів", напрацьовані росіянами за роки застосування цих ударних БпЛА проти України, які забезпечують їм надійнішу керованість і цілевказання. Надаються також консультації щодо того, скільки апаратів запускати в одній "хвилі" та на яких висотах.

Також з Москви передають дані про розташування американських об’єктів на Близькому Сході та об’єктів близьких союзників США у регіоні.

Співпраця поглибилася з перших днів американської операції. Двоє співрозмовників кажуть, що Росія напряму передавала Ірану супутникові знімки.

Ці види підтримки подібні за своїм характером до того, як західні союзники останніми роками допомагали Україні.

Вважається, що саме завдяки підтримці РФ Ірану вдалось поцілити у радари військових США та інші об’єкти у Йордані, Бахрейні, Кувейті, Омані.

Президент США Дональд Трамп раніше відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф каже, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прямо припустив, що Іран запозичив у Росії тактику застосування БпЛА "Шахед", які тепер летять по об’єктах США і союзників на Близькому Сході.