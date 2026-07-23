Каллас розповіла про деталі 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, який мають затвердити вже у четвер, 23 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X.

Каллас зазначила, що погоджений країнами ЄС новий санкційний пакет проти Росії передбачає широкі заходи проти фінансової системи, ВПК та енергетичного сектора, який є основним джерелом фінансування російської воєнної машини.

"Ми б’ємо по Путіну там, де "болітиме" найбільше – обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. І це не кінець санкційних кроків – ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії", – заявила висока представниця ЄС.

Каллас зазначила, що у санкційному списку опиняться додаткові 218 осіб.

"Ми вдарили по понад сотні банків і операторів криптовалютами, понад 40 суднах тіньового флоту та кількох НПЗ в Росії та Білорусі… Також ми відповідаємо на безперервні удари РФ по цивільних, інфраструктурі та об’єктах культурної спадщини – до списку потрапили понад 50 компаній ВПК та ключові суб’єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів", – деталізувала вона.

Вранці у четвер 21-й пакет нарешті вдалося погодити на рівні послів ЄС – після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Пакет має бути затверджений у другій половині дня 23 липня за письмовою процедурою.

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