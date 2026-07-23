Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций ЕС против России

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила подробности 21-го пакета санкций Евросоюза против России, который должен быть утвержден уже в четверг, 23 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X.

Каллас отметила, что согласованный странами ЕС новый санкционный пакет против России предусматривает широкие меры против финансовой системы, ВПК и энергетического сектора, который является основным источником финансирования российской военной машины.

"Мы наносим удар по Путину там, где "болит" больше всего – обрезая финансовые цепочки снабжения, на которые он полагается для продолжения войны. И это не конец санкционных мер – мы уже работаем над следующими. ЕС должен быть готов отреагировать на любую дальнейшую эскалацию со стороны России", – заявила верховный представитель ЕС.

Каллас отметила, что в санкционный список попадут еще 218 человек.

"Мы нанесли удар по более чем сотне банков и операторов криптовалют, более чем 40 судам теневого флота и нескольким НПЗ в России и Беларуси… Также мы реагируем на непрекращающиеся удары РФ по гражданскому населению, инфраструктуре и объектам культурного наследия – в список попали более 50 компаний ВПК и ключевые субъекты, вовлеченные в производство российских дальнобойных дронов", – уточнила она.

Утром в четверг 21-й пакет наконец удалось согласовать на уровне послов ЕС – после блокирования его принятия отдельными странами по разным причинам, последней из которых была Греция.

Пакет должен быть утвержден во второй половине дня 23 июля в письменной форме.

Читайте также колонку уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка: 21-й удар по экономике РФ: как работают санкции ЕС и почему их так сложно принимают.