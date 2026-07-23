Держави ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти РФ і затвердять його 23 липня

Зранку у четвер, 23 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) дійшов згоди щодо вмісту нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії та ухвалив рішення у другій половині дня провести письмову процедуру з його затвердження.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від дипломата ЄС, обізнаного з перебігом дискусії.

Євросоюз нарешті домовився щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, його затвердження розпочнеться 23 липня.

"Комітет постійних представників ЄС (Coreper) зібрався на позачергове засідання о 8:30 ранку в четвер та досяг політичної згоди щодо 21-го пакета санкцій. Було вирішено затвердити його сьогодні після обіду за письмовою процедурою", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

За його інформацією, Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого поки не розголошується.

Наразі триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного пакета.

Письмова процедура затвердження має розпочатися у другій половині дня 23 липня і завершитися цього ж дня – це необхідно для того, щоб встигнути заморозити "цінову стелю" на російську нафту.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривали, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня. Так само не змогли знайти рішення й 22 липня.

Наріжним каменем стала вимога Греції продовжити для неї дозвіл реекспортувати російський скраплений газ в треті країни.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха РПЦ Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.

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