Прем’єр Молдови несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано оголосив про свою відставку.

Про це він написав у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Мунтяну зазначив, що від 3 липня залишає посаду прем’єр-міністра.

"Я прийняв пропозицію бути прем’єром з великою відповідальністю і твердим переконанням, що я зможу посприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що далі не зможу виконувати свою роль згідно з моїми принципами й переконаннями, я вирішив йти", – написав Александру Мунтяну.

Він висловив подяку своїй команді в уряді за співпрацю.

"Я продовжу служити моїй країні, незалежно від того, на якій посаді я буду, незалежно від того, де проживатиму і якими будуть мої обов’язки, чи це буде державний, чи приватний сектор", – додав Мунтяну.

Відставка Мунтяну, ймовірно, пов'язана з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота.

Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Нагадаємо, Александру Мунтяну розпочав роботу на посаді прем'єра Молдови восени 2025 року.

"ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: найголовніше про новий уряд Молдови