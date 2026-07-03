Премьер-министр Молдовы неожиданно подал в отставку

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил о своей отставке.

Об этом он написал в своих социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

Мунтяну объявил, что с 3 июля покидает пост премьер-министра.

"Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой уверенностью в том, что смогу способствовать изменениям к лучшему. В тот момент, когда я понял, что дальше не смогу выполнять свою роль в соответствии с моими принципами и убеждениями, я решил уйти", – написал Александру Мунтяну.

Он выразил благодарность своей команде в правительстве за сотрудничество.

"Я продолжу служить своей стране, независимо от того, на какой должности я буду, независимо от того, где буду жить и какими будут мои обязанности, будь то государственный или частный сектор", – добавил Мунтяну.

Отставка Мунтяну, вероятно, связана с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. В частности, выяснилось, что глава агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на эту должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота.

Также в четверг, 2 июля, был задержан госсекретарь Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Напомним, Александр Мунтяну приступил к исполнению обязанностей премьер-министра Молдовы осенью 2025 года.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье "Украинский" премьер и изменения в отношении Приднестровья: самое главное о новом правительстве Молдовы