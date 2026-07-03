Проросійський Додон вимагає дострокових виборів після раптової відставки прем'єра

Лідер Партії соціалістів Молдови, проросійський експрезидент Ігор Додон закликав до дострокових виборів після рішення прем’єра Молдови про відставку.

Про це він заявив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Додон висловив думку, що відставка Александру Мунтяну є сигналом про "початок кінця" перебування при владі Маї Санду і партії "Дія і солідарність", та закликав до дострокових парламентських виборів.

"Прем’єр-міністр Александру Мунтяну вчасно залишив корабель, який виявився прогнилим. Він ухвалив правильне рішення, вирішив, що працювати там нема з ким. І це лише початок кінця найбільш цинічної, лицемірної та корумпованої влади за всю історію країни", – заявив лідер соціалістів.

"Суспільство чекає і вимагає дострокових виборів. Нехай будуть дострокові вибори", – додав він.

Заклики про дострокові вибори пролунали й від деяких інших опозиційних партій.

Як відомо, вранці 3 липня прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Александру Мунтяну розпочав роботу на посаді прем'єра Молдови восени 2025 року.

"ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: найголовніше про новий уряд Молдови