Пророссийский Додон требует досрочных выборов после внезапной отставки премьера

Лидер Партии социалистов Молдовы, пророссийский экс-президент Игорь Додон призвал к проведению досрочных выборов после решения премьера Молдовы об отставке.

Об этом он заявил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Додон высказал мнение, что отставка Александру Мунтяну является сигналом о "начале конца" пребывания у власти Майи Санду и партии "Действие и солидарность", и призвал к досрочным парламентским выборам.

"Премьер-министр Александру Мунтяну вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим. Он принял правильное решение, решив, что работать там не с кем. И это лишь начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны", – заявил лидер социалистов.

"Общество ждет и требует досрочных выборов. Пусть будут досрочные выборы", – добавил он.

Призывы к досрочным выборам прозвучали и от некоторых других оппозиционных партий.

Как известно, утром 3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что глава агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на эту должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Александру Мунтяну приступил к работе в должности премьера Молдовы осенью 2025 года.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье "Украинский" премьер и изменения в отношении Приднестровья: самое главное о новом правительстве Молдовы.