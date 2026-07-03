Президент Литви застеріг перед розколом у НАТО через витрати на оборону

Президент Литви Гітанас Науседа попередив у п’ятницю, що НАТО ризикує розколотися, якщо деякі країни-члени не досягнуть встановленої альянсом мети – виділяти 5 відсотків валового внутрішнього продукту на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Було б дуже суперечливим або неоднозначним, якби одні країни намагалися зробити більше й досягли цієї мети в найближчі роки, а інші коливалися, скажімо, на рівні 2% або 2,5%", – сказав Науседа журналістам у Берліні під час спільної пресконференції зі своїми колегами з Латвії та Естонії, а також з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Це розділить, природним чином розділить альянс на дві або три частини, а це не дуже добре для духу колективної оборони в альянсі та для нашої солідарності", – додав Науседа.

Члени НАТО, за винятком Іспанії, на минулорічному саміті в Гаазі домовилися до 2035 року виділяти 5 відсотків ВВП на оборону. Однак, оскільки витрати більшості європейських країн наразі значно нижчі за цей рівень, а самі країни стикаються з бюджетними обмеженнями, залишається незрозумілим, скільки з них досягнуть цієї мети.

Країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – входять до числа європейських держав, які витрачають найбільше на оборону у відношенні до обсягу ВВП. Їхні лідери зустрілися з Мерцем у Берліні, щоб узгодити позиції напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі.

Ключовим пріоритетом для європейських лідерів на цьому саміті буде переконати президента США Дональда Трампа в тому, що вони роблять достатньо для збільшення видатків на оборону, на тлі побоювань, що президент може послабити прихильність США до альянсу або застосувати санкції до країн, які не дотримуються зобов’язань.

Також Науседа висловив сподівання, що на саміті Альянсу, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, він почує від президента США Дональда Трампа однозначну заяву щодо підтримки положення про колективну оборону НАТО.

За даними ЗМІ, союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

Писали також, що навколо саміту НАТО-2027, який має відбутись в Албанії, виникають проблеми через невдоволення з боку адміністрації США рівнем витрат Тирани на оборону.