Президент Литви очікує, що Трамп на саміті в Анкарі заявить, що НАТО – це "святе"

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що на саміті Альянсу, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, він почує від президента США Дональда Трампа однозначну заяву щодо підтримки положення про колективну оборону НАТО.

Про це литовський президент заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зазначив, що критику Трампа щодо менших внесків деяких союзників у колективну безпеку слід розуміти як заклик до всіх членів НАТО збільшити видатки на оборону.

"Ми все ще чекаємо на дуже чітку заяву про те, що стаття 5 є незаперечною, священною. Сподіваюся, що це буде сказано в тій чи іншій формі в Анкарі", – сказав Науседа.

Він вважає, що Трамп просто стурбований тим, "щоб усі країни однаково усвідомлювали свою відповідальність і щоб не існувало поділу на тих, хто робить менший внесок, і тих, хто робить більший".

Литовський лідер висловив сподівання, що саміт зміцнить розуміння того, що колективна оборона є справою не лише членів НАТО, які межують з Росією, а й Альянсу в цілому.

"Якщо після зустрічі в Анкарі це розуміння поглибиться, я вважатиму саміт успішним", – сказав він.

Науседа також зазначив, що рішення щодо майбутньої присутності американських військ у Литві можуть бути ухвалені "найближчими тижнями". Водночас він не зміг сказати, чи будуть вони оголошені до чи після саміту.

"Сигнали, які ми отримуємо, є позитивними, але вони також вимагають трохи терпіння, оскільки загальна картина розгортання американських військ по всій Європі ще формується", – зазначив він.

За даними ЗМІ, союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

Писали також, що навколо саміту НАТО-2027, який має відбутись в Албанії, виникають проблеми через невдоволення з боку адміністрації США рівнем витрат Тирани на оборону.

Невизначеність щодо долі саміту Альянсу в Албанії виникла також після того, як агентство Reuters повідомило у квітні, що НАТО розглядає можливість припинення своєї нещодавньої практики проведення щорічних самітів – крок, який міг би допомогти уникнути потенційно напруженої зустрічі з Трампом наприкінці його терміну повноважень.