ЗМІ дізнались про проблеми навколо саміту НАТО-2027 в Албанії

У той час як лідери готуються до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, навколо саміту-2027, який має відбутись в Албанії, виникають проблеми через невдоволення з боку адміністрації США рівнем витрат Тирани на оборону.

Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, у проєкті заяви за підсумками саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться наступного тижня, наразі не згадується про проведення наступного саміту в Албанії, незважаючи на раніше зроблену заяву про те, що він відбудеться саме там.

Цей крок зроблено в той час, коли європейські члени НАТО прагнуть продемонструвати президенту США Дональду Трампу в Анкарі, що вони досягли прогресу у виконанні зобов’язань щодо витрат на оборону, та уникнути відкритих сутичок з американським лідером.

Невизначеність щодо долі саміту альянсу в Албанії виникла також після того, як агентство Reuters повідомило у квітні, що НАТО розглядає можливість припинення своєї нещодавньої практики проведення щорічних самітів – крок, який міг би допомогти уникнути потенційно напруженої зустрічі з Трампом наприкінці його терміну повноважень.

За словами одного з джерел, обізнаного з ходом обговорень, рівень військових витрат Албанії наразі такий, що якщо НАТО проведе саміт у цій країні у 2027 році, Трамп може розсердитися, чим викличе негативні заголовки в пресі.

За даними одного із європейських дипломатів, в останній версії тексту йдеться про те, що лідери з нетерпінням чекають на свою наступну зустріч, без зазначення часу чи місця.

"Проєкти – це проєкти, а не рішення", – заявив представник уряду Албанії агентству Reuters у відповідь на запитання про це упущення в проєкті заяви, який перебуває на стадії переговорів і може бути змінений.

Білий дім відмовився від коментарів. Представник Альянсу заявив, що у них наразі немає коментарів.

В останні роки в офіційних заявах, ухвалених на самітах НАТО, зазвичай прямо вказувалося місце проведення наступного саміту.

Уряд Албанії заявив у коментарі агентству Reuters, що "завершує підготовку необхідних бюджетних заходів, щоб привести видатки Албанії на оборону та пов’язані з нею витрати у 2026 році у відповідність до траєкторії, узгодженої членами НАТО на саміті в Гаазі".

"Після ухвалення цих заходів найближчими днями видатки Албанії на оборону та пов’язані з нею сфери у 2026 році становитимуть 2,6 % ВВП відповідно до Методології розрахунку видатків на оборону НАТО. З них 2,2 % ВВП припадає на основні видатки на оборону, а 0,4 % ВВП – на інші видатки, пов’язані з обороною та безпекою", – додали в заяві.

Один із європейських дипломатів зазначив, що Албанія все-таки може стати господаркою саміту.

"Вони активізують зусилля, подивимося, чим це закінчиться. Я все ще вірю, що наступний саміт відбудеться в Албанії", – додав співрозмовник.

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.