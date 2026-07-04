Президент Литви обіцяє затвердити новий уряд найближчим часом

Президент Литви Гіатнас Науседа планує визначитися із затвердженням нового складу уряду на чолі з Міндаугасом Сінкявічюсом протягом кількох днів.

Про це LRT повідомив радник Науседи Фредерік Янсон, передає "Європейська правда".

Оновлений склад литовського уряду, сформований після переформатування коаліції, має затвердити президент та Сейм.

"Заявку буде розглянуто найближчими днями, і президент прийме остаточне рішення", – сказав радник Науседи.

Склад кабінету міністрів був поданий на розгляд разом із програмою роботи уряду.

Згідно зі пропозиціями, представленим Сінкявічюсом, деякі міністри, які також працювали в команді попередньої прем’єрки Інги Ругінене, залишаться в уряді. Це міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, міністр транспорту та зв'язку Юрас Камінскі, міністр освіти, науки та спорту Рамінта Поповєне, міністр економіки та інновацій Едвінас Грікшас, міністр юстиції Ріта Тамашунене та міністр національної оборони Робертас Каунас.

Ексглава уряду очолить Міністерство соціального захисту та праці.

У вівторок Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром країни.

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