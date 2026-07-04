Президент Литвы обещает утвердить новое правительство в ближайшее время

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует принять решение об утверждении нового состава правительства во главе с Миндаугасом Синкявичюсом в течение нескольких дней.

Об этом LRT сообщил советник Науседы Фредерик Янсон, передает "Европейская правда".

Обновленный состав литовского правительства, сформированный после переформатирования коалиции, должен быть утвержден президентом и Сеймом.

"Заявка будет рассмотрена в ближайшие дни, и президент примет окончательное решение", – сказал советник Науседы.

Состав кабинета министров был представлен на рассмотрение вместе с программой работы правительства.

Согласно предложениям, представленным Синкявичюсом, некоторые министры, которые также работали в команде предыдущей премьер-министр Инги Ругинене, останутся в правительстве. Это министр иностранных дел Кястутис Будрис, министр транспорта и связи Юрас Камински, министр образования, науки и спорта Раминта Поповене, министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас, министр юстиции Рита Тамашунене и министр национальной обороны Робертас Каунас.

Бывший глава правительства возглавит Министерство социальной защиты и труда.

Во вторник Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром страны.

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