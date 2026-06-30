Сейм Литви підтримав призначення Сінкявічюса прем’єр-міністром

Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За підсумками голосування 30 червня литовський Сейм підтримав кандидатуру лідера Литовської соціал-демократичної партії Міндаусаса Сінкявічюса як нового прем’єр-міністра.

80 депутатів проголосували "за", проти – двоє, 28 – утрималися.

Минулого тижня президент Литви Гітанас Науседа підписав указ, яким номінував його на прем’єрську посаду.

Тепер упродовж 15 днів Сінкявічюс подасть на розгляд програму та склад уряду від переформатованої коаліції. Повідомляли, що у ньому можуть змінитися 6-7 міністрів.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

23 червня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

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