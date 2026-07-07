Франція поверне посла у Сирію після понад 10 років замороження відносин

Франція та Сирія домовилися поновити дипломатичну присутність у столицях одне одного на рівні послів – після понад десятиліття замороження відносин у часи Башара аль-Асада.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Президент Франції Емманюель Макрон, який перебуває з першим візитом у Дамаску, і президент Сирії Ахмед аль-Шараа оголосили, що домовилися призначити послів у країнах одне одного, поновлюючи дипломатичні зв’язки після тривалої перерви.

Аль-Шараа назвав зустріч з Макроном "історичною подією".

Франція закрила своє посольство у 2012 році та символічно відкрила його на початку 2025-го, невдовзі після падіння режиму Асада.

Також повідомляли, що у Дамаску 7 липня пролунали вибухи неподалік готелю, де зупинився Макрон.

Із Сирії президент Франції вирушив на саміт НАТО в Анкарі, столиці Туреччини.

Данія також анонсувала повернення свого посольства до Сирії у 2026 році.