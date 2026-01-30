Укр Рус Eng

Данія повертає посольство у Сирію після 15-річної перерви

Новини — П'ятниця, 30 січня 2026, 16:15 — Марія Ємець

Данія знову відкриє посольство у Сирії, якого не було там з 2012 року.

Про це повідомили у комюніке МЗС Данії пише "Європейська правда".

Данія у 2026 році знову відкриє посольство у Дамаску після 15-річної перерви – посольство у Сирії не працювало з 2012 року, відколи перебувати там стало надто небезпечно через громадянську війну. 

Пізніше протягом року призначать данського посла у Сирії. 

Офіційний Копенгаген, серед іншого, розраховує, що відновлення роботи посольства сприятиме процесу депортацій до Сирії сирійських громадян у Данії.

Нагадаємо, у грудні 2025 року минув рік від падіння режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада, який після того втік до Москви. 

Країни Заходу та ЄС почали відновлювати контакти з Дамаском після зміни влади у Сирії, одночасно окреслюючи умови для подальшої співпраці і зняття санкцій. На початку року до Дамаску приїздило з візитом керівництво ЄС.

Кінець режиму Асада призвів також до перегляду політики ЄС та окремих країн-членів щодо притулку для сирійців та депортацій громадян Сирії на батьківщину. 

Данія Сирія
