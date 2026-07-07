У Дамаску пролунали вибухи поблизу готелю, де зупинився Макрон

У столиці Сирії Дамаску у вівторок пролунали вибухи біля готелю, де зупинився президент Франції Емманюель Макрон в рамках свого візиту до країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило BFMTV з посиланням на джерела в сирійських службах безпеки.

Два вибухи сталися у центрі Дамаска у вівторок вранці поблизу готелю Four Seasons, де президент Франції провів ніч.

За словами джерел, одна з бомб була поміщена у сміттєвий контейнер, а інша – в автомобіль біля готелю. Карети швидкої допомоги з увімкненими сиренами поспішили на місце інциденту, а сили безпеки заблокували кілька виїздів, що ведуть до цього району.

Фото: Yamam Al Shaar, Reuters

За даними ЗМІ, на момент вибуху Макрон вже покинув будівлю, щоб попрямувати до президентського палацу, де у нього запланована зустріч з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Згідно з кадрами, трансльованими по державному телебаченню Сирії, сирійський лідер привітав французького колегу через кілька хвилин після появи перших повідомлень про вибух.

Згодом у Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції "у безпеці та здоровий".

Макрон став першим західним лідером, який відвідав Сирію з часів падіння режиму Башара Асада та приходу до влади колишнього джихадиста Ахмеда аль-Шараа.

Зазначається, що Франція вирішила не розголошувати про поїздку президента в Дамаск до його прильоту, насамперед з міркувань безпеки.

ЗМІ писали, що турецькі посадовці очікують, що президент Сирії Ахмед Аль-Шараа відвідає Анкару приблизно в той час, коли турецька столиця прийматиме саміт НАТО.