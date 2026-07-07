Канцлер Німеччини планує візит в Україну, має намір відвідати Одещину

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перебуває на етапі підготовки візиту до України.

Про це він заявив, відкриваючи зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Переговори двох лідерів, що відбулися перед початком саміту, почалися з короткого дружнього спілкування у присутності медіа, і на цій зустрічі Мерц поцікавився маршрутом, який обрав Зеленський для поїздки на саміт НАТО. Як відомо, віднедавна президент України припинив використовувати польський аеропорт "Ясьонка" у Жешуві, який до того був основним для його візитів, тож Зеленський заявив Мерцу, що знову відлітав з Молдови.

Виявилося, що Фрідріх Мерц також запланував подібний шлях для свого українського візиту.

"Наступного разу, коли я приїду в Україну, я планую відвідати Одеський регіон, і я також прилечу через Молдову", – заявив федеральний канцлер.

Раніше Фрідріх Мерц відвідував Київ лише у складі групи лідерів "коаліції рішучих".

Мерц не відповів на запитання журналістів про часові рамки запланованого візиту.

Відомо, що перед візитом до Анкари Зеленський обговорював з Мерцом постачання ракет до ППО.

Про очікувані підсумки саміту читайте: "140 млрд на ЗСУ і підтримка Трампа: що підготував для України саміт НАТО в Анкарі".