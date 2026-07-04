Зеленський обговорив постачання ракет до ППО з Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини ​​Фрідріхом Мерцом, йшлося про постачання ППО та ситуацію на фронті.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, під час розмови з німецьким канцлером йшлося передусім про постачання Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

"Ключове зараз – ракети для "петріотів", щоб захищати наших людей від російської балістики. Говорили передусім саме про це – про можливість підтримати наші системи "Петріот" необхідними ракетами, оскільки саме на ракетні удари по Україні Росія робить фінальну ставку: більше можливостей, щоб затягувати війну, у Росії немає", – написав президент.

Він додав, що поінформував Мерца про ситуацію на фронті. Зеленський наголосив, що правитель Росії Владімір Путін бреше про захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. За словами українського президента, якби ця заява Кремля була правдивою, то Путін міг би зустрітися із ним на лінії фронту, однак цього не станеться.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Президент Володимир Зеленський після чергового масованого обстрілу Росією України заявив, що очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на Patriot.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву.