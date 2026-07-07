Канцлер Германии планирует визит в Украину и намерен посетить Одесскую область

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц находится на этапе подготовки визита в Украину.

Об этом он заявил, открывая встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Переговоры двух лидеров, состоявшиеся перед началом саммита, начались с короткого дружеского общения в присутствии СМИ, и на этой встрече Мерц поинтересовался маршрутом, который выбрал Зеленский для поездки на саммит НАТО. Как известно, недавно президент Украины перестал пользоваться польским аэропортом "Ясьонка" в Жешуве, который до этого был основным для его визитов, поэтому Зеленский сообщил Мерцу, что снова вылетел из Молдовы.

Оказалось, что Фридрих Мерц также запланировал подобный маршрут для своего визита в Украину.

"В следующий раз, когда я приеду в Украину, я планирую посетить Одесскую область, и я также прилечу через Молдову", – заявил федеральный канцлер.

Ранее Фридрих Мерц посещал Киев только в составе группы лидеров "коалиции решительных".

Мерц не ответил на вопросы журналистов о сроках запланированного визита.

Известно, что перед визитом в Анкару Зеленский обсуждал с Мерцем поставки ракет для ПВО.

Об ожидаемых итогах саммита читайте: "140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО в Анкаре".