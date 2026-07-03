Як Марін Ле Пен отримала шанс стати президентом Франції і що це міняє

7 липня лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен оголосила про свою участь у президентських виборах.

Це створить прецедент у Франції.

Останнє опитування IFOP-Fiducial свідчить, що будь-який із кандидатів від "Національного об'єднання" здатен здобути у першому турі біля 40%, суттєво випередивши всіх опонентів. А відповідно – фаворитом перегонів стане політик із кримінальним минулим, якому доведеться вести виборчу кампанію із електронним браслетом на щиколодці.

Докладніше про справу Ле Пен, її шанси стати президенткою, а також пов'язані з цим ризики для України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Ле Пен знову в грі: як "подруга Путіна" повернула собі право стати президентом Франції. Далі – стислий її виклад.

У березні минулого року Паризький кримінальний суд визнав ультраправу політикиню Марін Ле Пен винною в розкраданні публічних коштів (а точніше – коштів ЄС), присудивши їй чотири роки позбавлення волі, включаючи два роки реального терміну покарання з відбуванням під домашнім арештом з електронним браслетом. А головне – ій було заборонено протягом п’яти років обиратися на державні посади.

Такий вирок ставив хрест на її політичних амбіціях.

Попри те, що вона не втратила мандат депутата "Національного зібрання" (нижньої палати французького парламенту), Ле Пен вже не могла балотуватися на наступних президентських та парламентських виборах.

Проте згодом Паризький апеляційний суд скоротив їй термін заборони балотуватися на державні посади до 15 місяців.

Більш того, у судовому рішенні напряму вказується на потребі враховувати "свободу вибору виборця" для "демократичного волевиявлення громадян".

Щоправда, для Ле Пен залишилось щонайменше дві проблеми.

Перша – їй доведеться порушити обіцянку. До винесення апеляційного вироку Ле Пен стверджувала, що не бачить себе "кандидаткою з електронним браслетом". Втім, вона ще планує позбутися електронного браслета через касаційну скаргу.

А ще залишається набагато більша іміджева проблема, адже апеляція підтвердила факт вчинення нею кримінального злочину.

У Франції ще не було прецеденту обрання президента із кримінальним минулим.

Останній фактор вже почали активно використовувати її опоненти. Вже перший передвиборчий мітинг Ле Пен, що відбувся 8 липня, був фактично зірваний – противники ультраправих дружно скандували гасло "Жодних злочинців у владі".

Скоріш за все, це гасло стане ключовим у цій виборчій кампанії.

Втім, всі ці проблеми не означають, що шанси Ле Пен виграти з четвертої спроби президентські вибори істотно впали.

Виглядає так, що головною зброєю ультраправих стає судове переслідування Ле Пен, а невизначеність із касаційним рішенням лише додає їм можливостей говорити про "полювання на відьом" та неможливість влади виграти чесно.

Цього разу шанс представника ультраправого "Нацоб'єднання" виграти президентські вибори виглядає як ніколи високим. Макрон, якому вона двічі програвала, більше не може балотуватися, а президентський табір вже давно перебуває у глибокій кризі.

Так само у складній ситуації опинилися одночасно і лівий, і правий фланги французької політики.

Президентські вибори у Франції – один із найбільших ризиків для збереження міжнародної підтримки України.

Перемога на президентських виборах представника "Нацоб'єднання" призведе не лише до обмеження військової допомоги Києву, але й – цілком можливо – до блокування європейської фінансової допомоги.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Ле Пен знову в грі: як "подруга Путіна" повернула собі право стати президентом Франції.