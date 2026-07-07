Марін Ле Пен заявила, що буде балотуватись на виборах президента Франції

Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що має намір вчетверте балотуватися на посаду президента.

Про це вона сказала ввечері 7 липня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ле Пен оголосила про таке рішення після того, як паризький апеляційний суд зобов’язав її носити електронний браслет, підтвердивши вирок за зловживання державними коштами.

Вона планує брати участь у президентських виборах 2027 року після подання апеляції до Верховного суду Франції.

За її словами, цей крок дозволить відстрочити виконання вироку та дасть їй змогу вести передвиборчу кампанію без обмежень, пов’язаних з електронним браслетом.

"Сьогодні ввечері я – кандидатка. Я не зміню своєї думки", – додала Ле Пен.

7 липня паризький апеляційний суд залишив у силі вирок Марін Ле Пен за нецільове використання коштів ЄС, але скоротив термін заборони на участь у виборах на виборні посади. Сама Ле Пен раніше говорила, що не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом.

Повідомляли, що Ле Пен планує поступитися молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

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