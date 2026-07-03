Как Марин Ле Пен получила шанс стать президентом Франции и что это меняет

7 июля лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила о своем участии в президентских выборах.

Это создаст прецедент во Франции.

Последний опрос IFOP-Fiducial показывает, что любой из кандидатов от "Национального объединения" способен набрать в первом туре около 40%, существенно опередив всех оппонентов. А значит, фаворитом гонки станет политик с криминальным прошлым, которому придется вести избирательную кампанию с электронным браслетом на лодыжке.

Подробнее о деле Ле Пен, ее шансах стать президентом, а также связанных с этим рисках для Украины читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Ле Пен снова в игре: как "подруга Путина" вернула себе право стать президентом Франции. Далее – краткое изложение статьи.

В марте прошлого года Парижский уголовный суд признал ультраправого политика Марин Ле Пен виновной в хищении государственных средств (а точнее – средств ЕС), приговорив её к четырём годам лишения свободы, включая два года реального срока наказания с отбыванием под домашним арестом с электронным браслетом. А главное – ей было запрещено в течение пяти лет избираться на государственные должности.

Такой приговор положил конец её политическим амбициям.

Несмотря на то, что она не лишилась мандата депутата "Национального собрания" (нижней палаты французского парламента), Ле Пен уже не могла баллотироваться на следующих президентских и парламентских выборах.

Однако позже Парижский апелляционный суд сократил ей срок запрета на баллотирование на государственные должности до 15 месяцев.

Более того, в судебном решении прямо указывается на необходимость учитывать "свободу выбора избирателя" для "демократического волеизъявления граждан".

Вместе с тем у Ле Пен осталось как минимум две проблемы.

Первая – ей придется нарушить обещание. До вынесения апелляционного решения Ле Пен утверждала, что не видит себя "кандидатом с электронным браслетом". Впрочем, она ещё планирует избавиться от электронного браслета, подав кассационную жалобу.

А ещё остаётся гораздо более серьёзная имиджевая проблема, ведь апелляционный суд подтвердил факт совершения ею уголовного преступления.

Во Франции ещё не было прецедента избрания президента с криминальным прошлым.

Последний фактор уже начали активно использовать её оппоненты. Скорее всего, лозунг "Никаких преступников у власти" станет ключевым в этой избирательной кампании.

Впрочем, все эти проблемы не означают, что шансы Ле Пен выиграть с четвертой попытки президентские выборы существенно упали.

Похоже, что главным оружием ультраправых становится судебное преследование Ле Пен, а неопределенность с кассационным решением лишь дает им дополнительные возможности говорить об "охоте на ведьм" и невозможности власти победить честным путем.

На этот раз шансы представителя ультраправого "Национального объединения" выиграть президентские выборы кажутся как никогда высокими. Макрон, которому она дважды проигрывала, больше не может баллотироваться, а президентский лагерь уже давно находится в глубоком кризисе.

Также в сложной ситуации оказались одновременно и левый, и правый фланги французской политики.

Президентские выборы во Франции – один из самых больших рисков для сохранения международной поддержки Украины.

Победа на президентских выборах представителя "Национального объединения" приведет не только к ограничению военной помощи Киеву, но и – вполне возможно – к блокированию европейской финансовой помощи.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Ле Пен снова в игре: как "подруга Путина" вернула себе право стать президентом Франции.