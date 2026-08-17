В ЄС розповіли ЗМІ подробиці про "наймасштабніші" санкції проти Росії

Європейська служба зовнішніх дій готує наймасштабніше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розширення санкційних списків: йдеться приблизно про 1600 фізичних осіб та компаній.

Про це "Радіо Свобода" стало відомо від дипломата ЄС, не уповноваженого давати офіційні коментарі ЗМІ, який обізнаний з підготовчим процесом, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що значна частина цих фізичних осіб та компаній пов’язана з російським військово-промисловим комплексом.

Дипломат розповів, що пропозиції планують представити послам країн ЄС у Комітеті постійних представників (Coreper) на початку вересня, а затвердити – у жовтні.

При цьому йдеться не про новий секторальний пакет санкцій, а про внесення нових фізичних та юридичних осіб до санкційних списків ЄС.

Європейська служба зовнішніх дій також планує перейти до регулярного оновлення таких списків.

Нові пропозиції щодо персональних санкцій передбачено готувати щомісяця і, за можливості, затверджувати їх під час кожного засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Уже у вересні очікуються окремі пропозиції щодо осіб та організацій, причетних до порушень прав людини та гібридних операцій Росії, повідомив дипломат.

Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Також варто зазначити, що 7 серпня ЄС затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні.