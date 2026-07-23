ЄС остаточно ухвалив нові санкції проти РФ: що увійшло в пакет

Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Новий санкційний пакет включає жорсткі економічні санкції, що завдають удару по секторах, які мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність фінансувати війну проти України.

Він також містить найбільший за останні чотири роки перелік фізичних та юридичних осіб, що налічує загалом 218 позицій, з яких 48 – фізичні особи та 170 – юридичні особи.

В ЄС наголосили, що цей пакет спрямований на те, щоб ще більше підірвати економіку та військову машину Росії.

Він ухвалений у відповідь на нещодавні жорстокі удари Росії по цивільній інфраструктурі, включаючи об’єкти енергетики, водопостачання та охорони здоров’я, а також культурні та релігійні об’єкти.

"Ми завдаємо удару по понад ста банках та операторах криптовалют, понад 40 суднах "тіньового флоту" Росії, а також кількох нафтопереробних заводах у Росії та Білорусі. До списку включено понад 50 підприємств військово-промислового комплексу – ключові учасники виробництва російських безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії. Росія піде на переговори про припинення своєї незаконної війни та вбивств мирних жителів лише під тиском. Санкції посилюють цей тиск", – сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Крім того, цей пакет заходів закладає основу для всеосяжної візової заборони щодо комбатантів та колишніх комбатантів російських збройних сил, а також інших проксі-груп, які беруть участь у війні в Україні.

Вранці у четвер 21-й пакет санкцій нарешті вдалося погодити на рівні послів ЄС – після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЄС врахував українські пропозиції у новому пакеті санкцій проти РФ.