Каллас: Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти РФ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення.

Про це вона сказала в інтерв’ю Die Welt, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро.

"На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну", – акцентувала глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Євросоюз у п’ятницю, 7 серпня, затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні.