В ЕС рассказали СМИ подробности о "самых масштабных" санкциях против России

Европейская служба внешних действий готовит самое масштабное с начала полномасштабного вторжения России в Украину расширение санкционных списков: речь идет примерно о 1600 физических лицах и компаниях

Об этом "Радио Свобода" стало известно от дипломата ЕС, не уполномоченного давать официальные комментарии СМИ, который осведомлен о процессе подготовки, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что значительная часть этих физических лиц и компаний связана с российским военно-промышленным комплексом.

Дипломат рассказал, что предложения планируется представить послам стран ЕС в Комитете постоянных представителей (Coreper) в начале сентября, а утвердить – в октябре.

При этом речь идет не о новом секторальном пакете санкций, а о внесении новых физических и юридических лиц в санкционные списки ЕС.

Европейская служба внешних действий также планирует перейти к регулярному обновлению таких списков.

Новые предложения по персональным санкциям планируется готовить ежемесячно и, по возможности, утверждать их на каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Уже в сентябре ожидаются отдельные предложения в отношении лиц и организаций, причастных к нарушениям прав человека и гибридным операциям России, сообщил дипломат.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.

Также стоит отметить, что 7 августа ЕС утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на недавние массированные удары по Украине.