У президента Румунії розповіли про заплановану зустріч з Санду і Зеленським у четвер

Президент Румунії Нікушор Дан у четвер відвідає Молдову з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності, де він, зокрема, проведе тристоронню зустріч з президенткою Маєю Санду та президентом України Володимиром Зеленським.



Про це свідчить порядок денний румунського президента, пише "Європейська правда".

Відзначається, що о 14:35 Санду прийме Дана в Президентському палаці в Кишиневі. Президенти проведуть зустріч віч-на-віч, після якої відбудуться офіційні переговори.

Пізніше, о 16:45, Дан та Санду візьмуть участь у військовому параді, організованому на площі Великих національних зборів з нагоди Дня незалежності Республіки Молдова.

О 18:45 президент Румунії візьме участь у тристоронній зустрічі з Санду та Володимиром Зеленським. О 19:25 глави трьох держав виступлять зі спільними заявами для преси.



Нагадаємо, Мая Санду відвідала Київ 24 серпня для участі в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Вона нагородила Зеленського орденом Республіки – найвищою державною нагородою Республіки Молдова і, своєю чергою, отримала орден від Зеленського.

З нагоди Дня Незалежності України будівля парламенту Молдови була підсвічена кольорами українського прапора, синім і жовтим.