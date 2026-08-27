У президента Румынии рассказали о запланированной встрече с Санду и Зеленским в четверг

Президент Румынии Никушор Дан в четверг посетит Молдову по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости, где он, в частности, проведет трехстороннюю встречу с президентом Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствует повестка дня румынского президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в 14:35 Санду примет Дана в Президентском дворце в Кишиневе. Президенты проведут встречу один на один, после которой состоятся официальные переговоры.

Позже, в 16:45, Дан и Санду примут участие в военном параде, организованном на площади Большого национального собрания по случаю Дня независимости Республики Молдова.

В 18:45 президент Румынии примет участие в трехсторонней встрече с Санду и Владимиром Зеленским. В 19:25 главы трех государств выступят с совместными заявлениями для прессы.

Напомним, Майя Санду посетила Киев 24 августа для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Она наградила Зеленского орденом Республики – высшей государственной наградой Республики Молдова и в свою очередь получила орден от Зеленского.

По случаю Дня Независимости Украины здание парламента Молдовы было подсвечено цветами украинского флага – синим и желтым.