Проросійського експрезидента Вірменії заарештували на два місяці

У Вірменії за рішенням Антикорупційного суду на два місяці заарештували другого президента країни Роберта Кочаряна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.am з посиланням на прессекретарку Антикорупційного комітету Марина Оганджанян.

Антикорупційний суд під головуванням судді Саркіса Дадояна з учорашнього дня розглядав клопотання слідчого органу про обрання щодо Кочаряна запобіжного заходу у вигляді арешту. Вночі Роберта Кочаряна за вказівкою лікарів було переведено до лікарні, і розгляд продовжився без нього.

"Антикорупційний суд (під головуванням судді Дадояна) повністю задовольнив клопотання слідчого, і стосовно Р. К. як запобіжний захід застосовано арешт", – повідомила Марина Оганджанян.

Зазначимо, що Кочаряну висунуто звинувачення у зловживанні службовими повноваженнями, відмиванні грошей в особливо великих розмірах та отриманні хабаря в особливо великих розмірах.

Роберта Кочаряна вважають особистим другом Владіміра Путіна.

Нагадаємо, у Вірменії 25 серпня затримали другого президента Роберта Кочаряна і доставили його до Антикорупційного комітету.

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