Пророссийского экс-президента Армении арестовали на два месяца

В Армении по решению Антикоррупционного суда на два месяца арестовали второго президента страны Роберта Кочаряна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.am со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета Марину Оганджанян.

Антикоррупционный суд под председательством судьи Саркиса Дадояна со вчерашнего дня рассматривал ходатайство следственного органа об избрании в отношении Кочаряна меры пресечения в виде ареста. Ночью Роберта Кочаряна по указанию врачей перевели в больницу, и рассмотрение продолжилось без него.

"Антикоррупционный суд (под председательством судьи Дадояна) полностью удовлетворил ходатайство следственного органа, и в отношении Р. К. в качестве меры пресечения применен арест", – сообщила Марина Оганджанян.

Отметим, что Кочаряну предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, отмывании денег в особо крупных размерах и получении взятки в особо крупных размерах.

Роберта Кочаряна считают личным другом Владимира Путина.

Напомним, что 25 августа в Армении задержали второго президента Роберта Кочаряна и доставили его в Антикоррупционный комитет.

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