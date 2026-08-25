У Вірменії затримали проросійського експрезидента Кочаряна і його сина

У Вірменії у вівторок, 25 серпня, затримали другого президента Роберта Кочаряна і доставили його до Антикорупційного комітету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

З самого ранку вівторка співробітники правоохоронних органів проводять обшуки в будинках лідера опозиційної фракції "Вірменія", другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, та його сина Левона Кочаряна.

Окрім Роберта Кочаряна правоохоронці, як стало відомо "Радіо Свобода", затримали його старшого сина Седрака.

Лідерка фракції "Вірменія" Анна Григорян повідомила, що Роберта Кочаряна доставили до Служби національної безпеки. Пізніше керівник апарату Кочаряна повідомив, що його доставили до Антикорупційного комітету.

Тим часом обшук у будинку Левона Кочаряна, депутата Національних зборів, триває.

Антикорупційний комітет повідомив, що обшуки та інші слідчі дії проводяться за кількома десятками адрес у рамках кримінальної справи, яку комітет розслідує за корупційні злочини. Інформацію про те, якої саме кримінальної справи це стосується, відомство надасть пізніше.

У рамках цієї справи правоохоронці також увійшли до єреванського офісу компанії Toyota. Речник Слідчого комітету повідомив, що слідчі та процесуальні дії проводяться у фітнес-клубі Orange Fitness та розважальному центрі Play City, а також у помешканнях керівників цих закладів.

Напередодні в парламенті, відповідаючи на запитання Левона Кочаряна, прем’єр-міністр Нікол Пашинян запитав, за рахунок чого його родина стала заможною.

"Звідки ви взяли ці статки? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а потім – онуки... Я прямо кажу вам, що цього не станеться. Це не особиста справа, а політична. Усе, потроху, має бути повернуто Республіці Вірменія", – сказав Пашинян.

У відповідь Кочарян сказав: "Саме суд, а не перша особа в країні, повинен вирішувати, що і кому слід повернути". Він звинуватив владу у застосуванні вибіркового підходу до правосуддя.

Роберт Кочарян належить до проросійських політиків Вірменії. На останніх парламентських виборах він переконував підтримувати тісну дружбу з Росією.

Читайте також: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід.