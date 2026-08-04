У Литві не виключають, що РФ навмисно цілилась по їхньому посольству в Києві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не виключає, що Росія навмисно націлювалася на дипломатичні представництва після того, як минулими вихідними дві ракети пошкодили будівлю литовського посольства в Києві.

Про це міністр сказав в ефірі LRT, повідомляє "Європейська правда".

Коли Будріса спитали, чи могла Москва навмисно цілитися в дипмісії в українській столиці, він відповів: "Цю версію також не можна виключати, хоча поки що ми не можемо стверджувати напевно".

"З матеріалів розслідування ми знаємо, що це були ракети. Жодного об’єкта… поруч немає, найближчий об’єкт, який Росія постійно намагається вразити, – це електростанція за півтора кілометра. Усе інше там – житлові будинки, крім нашого посольства. Можливо, мета полягала в тому, щоб чинити тиск, залякати, але можу сказати – абсолютно марно. Рішучість не зменшилася, а зросла", – зазначив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

У зв’язку з пошкодженням посольства у Києві представнику Росії, якого викликали до МЗС, було висловлено рішучий протест і підкреслено, що дії Москви грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року.

"Вибачень не було, і я звертаю увагу на кадри, які я отримав від колективу посольства в суботу вранці: атака була здійснена надзвуковими ракетами. Ті, що були створені для атак на кораблі, ракетами "Циркон"…Це страшна зброя. Ми не маємо уявлення, у що вони там цілилися, бо в цьому районі нічого немає", – зазначив міністр.

За його словами, представник Росії висловив позицію, що Литву було попереджено про загрозу для всіх у Києві. Будріс додав, що такі попередження Литва "розцінює як загрозу".

"У нас передбачені заходи, які ми могли б вжити у відповідь на дії Росії, спрямовані проти нас… Я б не хотів зараз вдаватися в подробиці, але… у нас є можливості, інструменти та воля, щоб захищатися в разі необхідності", – підкреслив Будріс.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Києву в ніч проти 1 серпня було пошкоджено посольство Литви.

Будріс раніше говорив, що бачить принаймні теоретичні можливості отримати компенсацію за збитки, завдані посольству Литви в Києві внаслідок російських ударів.