Литва розглядає можливість стягнення з РФ збитків, завданих посольству в Києві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляє, що бачить принаймні теоретичні можливості отримати компенсацію за збитки, завдані посольству Литви в Києві внаслідок російських ударів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає портал Delfi.

За його словами, розмір завданих збитків ще мають оцінити експерти.

"Усе це необхідно буде оцінити. Хотів би звернути увагу на те, що Литва дуже активно домагається створення міжнародних правових механізмів, які дозволили б оцінювати, фіксувати та стягувати компенсацію за збитки, завдані на території України. Вже створено Реєстр збитків, а тепер засновано й комісію з розгляду заяв, до якої Литовська Республіка приєдналася однією з перших. Такі теоретичні можливості існують. Можливість вимагати компенсацію за пошкоджене майно є", – заявив Будріс журналістам у Сеймі в понеділок.

"Як саме це відбуватиметься у випадку з дипломатичним майном, мені ще потрібно ретельно вивчити з правової точки зору. Сам принцип цілком зрозумілий: незалежно від того, чи розбилося вікно, чи знесло дах, чи було пошкоджено інше майно, ніщо не має залишитися незареєстрованим. За весь цей збиток необхідно буде стягнути компенсацію", – сказав він.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Києву в ніч проти 1 серпня було пошкоджено посольство Литви.

Представнику посольства Росії у Вільнюсі, якого викликали до Міністерства закордонних справ, було висловлено рішучий протест у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ в ніч проти 1 серпня, в результаті якої було пошкоджено різні цивільні об'єкти, зокрема посольство Литви.