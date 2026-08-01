Посольство Литви пошкоджено внаслідок російського обстрілу Києва

Під час нічної російської атаки на Київ було пошкоджено посольство Литви – Вільнюс викличе "на килим" представника РФ.

Про це повідомив глава МЗС Литви Кястуті Будріс, пише "Європейська правда".

Ракети влучили всього за кілька метрів від посольства, зазначив дипломат.

"На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі", – написав Будріс.

During last night’s russian attacks on Kyiv, Lithuania’s Embassy was also damaged. Missiles struck just meters from the Embassy. Fortunately, our staff did not suffer. Today, Lithuanian MFA will summon the russia’s representative in Vilnius.



Russia’s campaign of terror against… pic.twitter.com/D8Kww8a1dG – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 1, 2026

За словами глави МЗС Литви, немає жодних ознак справжньої готовності Росії припинити кампанію терору проти України.

"Відповідь очевидна: посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України", – написав Будріс.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 1 серпня через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським повітряним силам вдалося збити лише 1 з 27 російських балістичних ракет, та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.