ЗМІ: Іспанія попросила партнерів не критикувати Марокко за наплив мігрантів у Сеуті

Іспанія звернулася до урядів інших європейських країн із проханням утриматися від публічної критики Марокко за його роль у міграційній кризі в Сеуті.

Про це стало відомо Euractiv від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Мадрид висловив прохання утриматися від будь-яких негативних висловлювань щодо Рабата під час онлайн-зустрічі міністрів внутрішніх справ у вівторок.

Як зазначено, в ході цієї зустрічі багато хто ставив питання, як взагалі стало можливим, що десятки тисяч людей змогли потрапити на іспанську територію в Північній Африці за такий короткий проміжок часу.

Звернення Іспанії підкреслює бажання ЄС не налаштовувати проти себе ключового партнера, який і надалі відіграватиме вирішальну роль у регулюванні міграційних потоків до Європи. Рабат також давно є союзником ЄС у боротьбі з тероризмом та обміні розвідданими.

На запитання під час пресконференції у вівторок про те, хто винен у спричиненні кризи, міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка відповів: "Не обов’язково має бути хтось, кого можна звинуватити".

Окрім завуальованої згадки з боку міністра оборони, Іспанія утримувалася від публічної критики Рабату.

Джерело в уряді однієї із західних країн повідомило Euractiv, що, як вважається, Марокко закривало очі на мігрантів до Сеути і що цей інцидент, ймовірно, мав на меті стати політичним попередженням для Мадрида.

Ситуацію також підігріли поширені в соціальних мережах неправдиві твердження про рішення Верховного суду Іспанії, яке нібито забороняло іспанській владі здійснювати примусове "негайне" повернення нелегальних мігрантів, які прибули морем до Сеути та Мелільї.

Незабаром після цього західні посадовці також зауважили, що учасники російської екосистеми дезінформації "дуже швидко та в масовому масштабі" відреагували на події на іспансько-марокканському кордоні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкрито закликав Марокко вжити заходів і прийняти мігрантів назад. Однак інші лідери ЄС утримувалися від натяків на відповідальність королівства, навіть попри те, що аналітики та ЗМІ ставили під сумнів, як таке масштабне перетинання кордону могло відбутися без хоча б часткового послаблення зазвичай суворих прикордонних контролів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на принципі, згідно з яким мігрантів не слід використовувати як засіб тиску на ЄС – однак не назвала Марокко.

Вона висловила готовність надати Марокко додаткову фінансову підтримку, оскільки Європейська комісія розглядає можливість поглиблення зв’язків Брюсселя з Рабатом.

Замість того, щоб звинувачувати ключових партнерів, європейська реакція значною мірою перенесла акцент на роль контрабандистів людей та можливість того, що дезінформація в соціальних мережах могла посилити повідомлення злочинців.

Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

Детально про кризу читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.