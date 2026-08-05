СМИ: Испания попросила партнеров не критиковать Марокко за наплыв мигрантов в Сеуту

Испания обратилась к правительствам других европейских стран с просьбой воздержаться от публичной критики Марокко за его роль в миграционном кризисе в Сеуте.

Об этом стало известно Euractiv из источников, сообщает "Европейская правда".

Мадрид выразил просьбу воздержаться от любых негативных высказываний в адрес Рабата во время онлайн-встречи министров внутренних дел во вторник.

Как отмечается, в ходе этой встречи многие задавали вопросы о том, как вообще стало возможным, что десятки тысяч людей смогли попасть на испанскую территорию в Северной Африке за такой короткий промежуток времени.

Обращение Испании подчеркивает стремление ЕС не настраивать против себя ключевого партнера, который и в дальнейшем будет играть решающую роль в регулировании миграционных потоков в Европу. Рабат также давно является союзником ЕС в борьбе с терроризмом и обмене разведданными.

На вопрос во время пресс-конференции во вторник о том, кто виноват в возникновении кризиса, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка ответил: "Не обязательно должен быть кто-то, кого можно обвинить".

Помимо завуалированного упоминания со стороны министра обороны, Испания воздерживалась от публичной критики Рабата.

Источник в правительстве одной из западных стран сообщил Euractiv, что, как считается, Марокко закрывало глаза на мигрантов, направляющихся в Сеуту, и что этот инцидент, вероятно, был призван стать политическим предупреждением для Мадрида.

Ситуацию также накалили распространенные в социальных сетях ложные утверждения о решении Верховного суда Испании, которое якобы запрещало испанским властям осуществлять принудительную "немедленную" репатриацию нелегальных мигрантов, прибывших по морю в Сеуту и Мелилью.

Вскоре после этого западные чиновники также отметили, что участники российской экосистемы дезинформации "очень быстро и в массовом масштабе" отреагировали на события на испано-марокканской границе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто призвал Марокко принять меры и принять мигрантов обратно. Однако другие лидеры ЕС воздерживались от намеков на ответственность королевства, даже несмотря на то, что аналитики и СМИ ставили под сомнение, как столь масштабное пересечение границы могло произойти без хотя бы частичного ослабления обычно строгих пограничных контролей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула принцип, согласно которому мигрантов не следует использовать в качестве средства давления на ЕС – однако не упомянула Марокко.

Она выразила готовность предоставить Марокко дополнительную финансовую поддержку, поскольку Европейская комиссия рассматривает возможность углубления связей Брюсселя с Рабатом.

Вместо того чтобы обвинять ключевых партнеров, европейская реакция в значительной степени перенесла акцент на роль контрабандистов-человекоторговцев и на то, что дезинформация в социальных сетях могла усилить призывы преступников.

Напомним, десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

Подробнее о кризисе читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.