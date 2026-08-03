Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього"

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пообіцяв, що ті мігранти, які заполонили іспанську Сеуту, "до останнього" повернуться в Марокко.

Заяву очільника іспанського зовнішньополітичного відомства наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Альбарес розповів, що майже всі, хто минулого тижня незаконно проник до іспанського анклаву в Африці, вже покинули його.

"Переважна більшість тих, хто проник на територію, вже повернулися до Марокко. До останнього з них усі повернуться", – заявив міністр.

Він також розкритикував позицію Італії, яка посилила певні заходи прикордонного контролю щодо громадян країн, що не входять до ЄС, які прибувають з Іспанії.

"Були держави, які не виправдали очікувань, уряди, які не виправдали очікувань. Італійський уряд був одним із них", – сказав Альбарес.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше говорив, що через Італію, Грецію та Західні Балкани відбувається більше випадків несанкціонованого в’їзду, ніж через Іспанію. Альбарес поділяє цю позицію.

"Сеута та Мелілья ніколи, жодного разу не становили загрози цілісності Шенгенської зони. Однак я бачив, як такі загрози та проникність впливають на Шенгенську зону в інших частинах Європи. Ми були свідками цього ризику, і Іспанія завжди виявляла солідарність", – наголосив він.

У цьому контексті Альбарес також згадав Італію, зазначивши, що вона "не справляється" з міграційними кризами на Лампедузі – середземноморському острові, який слугує загальним пунктом в’їзду для мігрантів із Північної Африки.

Альбарес наголосив, що Європі зараз слід об’єднатися, а не воювати.

"Саме зараз я вимагаю та закликаю до єдності – єдності серед усіх політичних сил щодо двох іспанських міст Сеути та Мелільї, а також єдності серед усіх європейців щодо двох європейських міст Сеути та Мелільї", – підкреслив глава МЗС Іспанії.

За оцінками влади Іспанії, до Сеути в останні дні липня незаконно потрапили десятки тисяч мігрантів. 31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

22 країни ЄС звернулися до керівництва блоку з вимогою негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута.

У зв’язку з кризою в Сеуті Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на вівторок, 4 серпня.

Детальніше читайте у статті: Атака на Іспанію в Африці та в ЄС: як Мадрид ризикує Шенгеном через 50 тисяч мігрантів.