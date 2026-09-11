ЗМІ дізналися, коли винесуть на голосування в Палаті представників законопроєкт про санкції проти РФ

Законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема наступного тижня винесуть на голосування в Палаті представників.

Про це Bloomberg повідомив обізнаний співрозмовник, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, законопроєкт винесуть на голосування наступного тижня за процедурою, яка передбачає його ухвалення простою більшістю голосів.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Водночас пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.