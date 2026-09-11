СМИ узнали, когда в Палате представителей будет вынесен на голосование законопроект о санкциях против РФ

Законопроект о санкциях против России, автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм, на следующей неделе будет вынесен на голосование в Палате представителей.

Об этом Bloomberg сообщил осведомленный собеседник, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, законопроект вынесут на голосование на следующей неделе в соответствии с процедурой, предусматривающей его принятие простым большинством голосов.

Напомним, Сенат Конгресса Соединенных Штатов 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Речь идет о "карательных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

В то же время позже СМИ писали, что законопроект сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, будет заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.